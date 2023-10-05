Путин подчеркнул, что Россия создала в Бангладеш отрасль мирного атома

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС «Руппур» Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. Об этом Путин сообщил на церемонии завоза ядерного топлива.
Российский лидер подчеркнул, что сторона РФ готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. Он также отметил, что в Бангладеш создается не просто АЭС, а атомная отрасль.
По словам главы российского государства, с 2022 года на площадке атомной электростанции работает учебно-тренировочный центр для эксплуатационного персонала из Бангладеш.
Напомним, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина совместно приняли участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш, которая строится по российскому проекту.
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По словам главы российского государства, с 2022 года на площадке атомной электростанции работает учебно-тренировочный центр для эксплуатационного персонала из Бангладеш.
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Екатерина Коршунова