Путин поддержал идею запрета бесплатного перехода компаний на свои энергосети

Фото: istockphoto/peterschreiber.media
Глава «Россетей» Андрей Рюмин обратился к Владимиру Путину с предложением запретить компаниям бесплатный переход на собственную энергетическую генерацию. Президент РФ эту идею поддержал.
В компании предлагают обязать промышленные предприятия, переходящие на потребление энергии от собственных электростанций, компенсировать недополученные доходы сетевой организации. Эксперты отмечают, что пока непонятно, каким образом предполагается рассчитывать величину указанной компенсации. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и профильным ведомствам проработать данный вопрос и подготовить оптимальное решение.
Читайте также:
«Интер РАО» приступило к частичному ограничению поставок электроэнергии в Китай
В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию
АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке
Александр Бойцов