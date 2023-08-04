Путин подписал указ о блокировке денег иностранцев, попавших под санкции России

В Подмосковье запустили сервис по подбору помещения для размещения бизнеса на первом или втором этажах жилых домов. Он позволяет подать все необходимые документы и получить объект. Сервис разработал подмосковный Мининвест вместе с застройщиками, сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь открыть кофейню, парикмахерскую или другой бизнес на нижних этажах жилого дома, сделав его жильцов своими потенциальными клиентами, можно быстрее и проще.



Многоквартирные дома, где можно разместить такой бизнес, уже начали появляться на инвестиционной карте. Там можно подобрать оптимальный вариант для запуска своего дела и подать заявку на предоставление объекта.



К проекту уже подключились два крупных застройщика – ПИК и Группа «Самолёт». Их дома уже нанесены на инвестиционную карту региона.

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