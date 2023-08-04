Путин подписал указ о блокировке денег иностранцев, попавших под санкции России

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Таким образом, согласно подписанному закону, все финансовые организации должны будут блокировать операции с их деньгами и имуществом В противном случае ЦБ может отозвать лицензию. Взаимодействовать с фигурантами российского «черного списка» запрещается также букмекерским конторам и тотализаторам.
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