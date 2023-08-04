Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные компании должны будут разово выплачивать налог на сверхприбыль размером в 10%.
Таким образом, данный закон вступит в силу 1 января 2024 года, а налог должен быть выплачен компаниями не позднее 28 января того же года. Предполагается, что сумма выплат составит около 300 млрд рублей.
Налог на сверхприбыль должны будут выплатить компании, чей доход за 2021 и 2022 годы превысил 1 млрд рублей.
При этом есть и исключения. Налог не будут платить предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые уже выплачивают сельхоз налог, а также те, которые начали свою деятельность после 1 января 2021 года.
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Налог на сверхприбыль должны будут выплатить компании, чей доход за 2021 и 2022 годы превысил 1 млрд рублей.
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Элина Позднякова