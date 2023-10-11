Путин подписал указ об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ряд экспортёров РФ возлагаются обязательства по продаже иностранной валюты. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российское правительство будет определять долю валютной выручки, которая подлежит продаже. Контроль процесса закреплён за Финансовой службой по финансовому мониторингу.
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