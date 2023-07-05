Путин положительно оценил экономические показатели России

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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов.
«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — цитируют «Известия» слова российского лидера.
Путин подчеркнул, что надеется на решение всех поставленных задач.
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Диана Аванесян