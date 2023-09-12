Путин пообещал, что никакой деприватизации в России не будет

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Президент России Владимир Путин заявил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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