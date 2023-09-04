Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.
По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами. Он также отметил, что в рамках форума традиционно рассматриваются вопросы экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока.
Российский лидер пожелал участникам форума конструктивного, плодотворного общения и всего самого доброго.
Напомним, начало переговоров Эрдогана и Путина в Сочи планируется на 13:00 по московскому времени.
Читайте также:
Переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы
Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи
Российский лидер пожелал участникам форума конструктивного, плодотворного общения и всего самого доброго.
Читайте также:
Переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Путин в разговоре со школьником назвал генетику оружием разрушительной силы
Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи
Екатерина Коршунова