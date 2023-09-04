Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям VIII Восточного экономического форума.