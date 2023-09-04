Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передачу данных и развитие систем связи нового поколения.
Сообщается, что в проекте также важно предусмотреть совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными. Ответственным за доклад по проекту назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды.
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Сообщается, что в проекте также важно предусмотреть совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными. Ответственным за доклад по проекту назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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Екатерина Коршунова