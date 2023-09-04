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Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных

04 сентября 2023, 19:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также передачу данных и развитие систем связи нового поколения.

Сообщается, что в проекте также важно предусмотреть совершенствование российских стандартов и протоколов работы с данными. Ответственным за доклад по проекту назначен премьер-министр Михаил Мишустин.


Ранее Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды.

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#путин
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Путин поручил Правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
04 сентября 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин также дал поручение при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Напомним, эксперты автомобильного маркетплейса FRESH сообщают, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.

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#путин
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Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков
04 сентября 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / monticelllo

Подмосковные производители за семь месяцев 2023 года экспортировали около 152 тыс тонн напитков. Это позволило региону стать лидером в России по объёмам экспорта этого вида продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Московская область экспортировала напитков на114,1 млн долларов. Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. При этом с начала года на 255% увеличился экспорт в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% – в Индию», – уточнили в ведомстве. 
 Там добавили, что регион поставляет за границу как алкогольные, так и безалкогольные напитки – минеральные воды, безалкогольное пиво, фруктовые соки. 
 
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#московская область
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#экспорт
#минсельхозпрод мо
#экономика
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Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют лишиться «шашлычка под коньячок»
04 сентября 2023, 17:24

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал модернизировать работу свиноводческих комплексов в стране для того, чтобы снять угрозу дефицита свинины. Об этом Лукашенко сообщил во время совещания, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил о необходимости «снести и глубоко зарыть» комплексы, неподходящие для выращивания свиней. Глава государства подчеркнул, что в противном случае даже килограмм свинины найти в стране будет трудно, и приготовить на природе «шашлычок под коньячок» не удастся.

По словам Лукашенко, порядка 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии были построены более двадцати лет назад.

Напомним, подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте.

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#лукашенко
#белоруссия
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Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть
04 сентября 2023, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией.
Отмечается, что активность использования долларов и евро между странами снижается.

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Путин также заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. 

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#путин
#песков
#рф
#переговоры
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Экспорт подмосковных компаний в Казахстан с региональной поддержкой достиг 4,5 млрд рублей
04 сентября 2023, 15:57

Фото: Istockphoto / Tryaging

Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в Казахстан при поддержке региона продукцию на 4,5 млрд рублей. Такие данные привели в подмосковном Мининвесте. Экспортёрам помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
«С 2020 года при участии специалистов подмосковного Фонда ВЭД 93 компании заключили 235 экспортных контрактов. В Казахстан подмосковные производители поставляют товары для промышленных предприятий, продукцию химической отрасли, продукты и многое другое», – пояснили в ведомстве.  
Казахстан – одно из ключевых экспортных направлений компаний, использующих поддержку фонда в освоении иностранных рынков. В числе популярных направлений поддержанного экспорта также Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие страны.  

В числе самых востребованных у компаний-экспортёров мер поддержки фонда – участие в международных выставках. Так, неоднократно участником таких мероприятий становилась компания «Европродукт». В 2021-2022 годах она представила свою продукцию в ОАЭ, Турции, Азербайджане, на международной выставке производителей продуктов питания FoodExpo в Казахстане. 

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#экономика
#экспорт
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
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Правительство ФРГ продало купленные у оператора «Северного потока — 2» трубы
04 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Представитель министерства экономики Германии сообщила, что правительство продало предназначавшиеся ранее для «Северного потока — 2» трубы компании, которая причастна к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря.
Отмечается, что представитель министерства не упомянула название компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что после подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы скрыться с места происшествия. Источники, знакомые с ходом расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтверждают, что след диверсии ведет на Украину. 

В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.

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#россия
#украина
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#расследование
#право
#северный поток
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Сенатор Цеков предрёк скорое освобождение мира от доллара
04 сентября 2023, 14:47

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что уже через несколько десятков лет мир сможет полностью освободиться от доллара.
«В ближайшие десяток-два десятка лет освободимся. А два десятка и даже три десятка лет для таких вопросов — не такой длинный срок. Процесс идёт очень активно, желание освободиться от доллара становится преобладающим в мире», — заявил Цеков в беседе с RT.

Он отметил, что к процессу дедолларизации привели и антироссийские санкции, введённые Западом.

До этого профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков заявил, что американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле.

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#доллар
#санкции
#экономика
#мир
#валюта
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Путин: РФ намерена участвовать в построении межгосударственных отношениям в АТР
04 сентября 2023, 12:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям VIII Восточного экономического форума.
Путин подчеркнул, что РФ готова к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня. Глава российского государства добавил, что главная тема Восточного экономического форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает стремление нашей страны к созданию конструктивных отношений со всеми иностранными партнерами, которые заинтересованы в этом.

Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами. 

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#рф
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Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Путин направил телеграмму участникам Восточного экономического форума
04 сентября 2023, 12:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.
По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами. Он также отметил, что в рамках форума традиционно рассматриваются вопросы экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока.

Российский лидер пожелал участникам форума конструктивного, плодотворного общения и всего самого доброго.

Напомним, начало переговоров Эрдогана и Путина в Сочи планируется на 13:00 по московскому времени.

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