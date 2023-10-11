Путин поручил как можно быстрее перевести ТЭК к отечественной стандартизации

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обеспечить переход топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранной стандартизации к отечественной. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что ускорение процесса перехода на отечественную систему вместе с началом сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли.
Также Путин добавил, что подконтрольные ТЭК организации на территории России занимаются цифровыми решениями и освоением российского софта.
К тому же, глава государства отметил, что переход на отечественное обеспечение должен происходить без прекращения работы комплекса и его организаций.
В том числе, важно учесть все возможные риски, чтобы избежать различных проблем.
Читайте также:
Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
Путин оценил влияние отказа ЕС от энергии России
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов
Также Путин добавил, что подконтрольные ТЭК организации на территории России занимаются цифровыми решениями и освоением российского софта.
В том числе, важно учесть все возможные риски, чтобы избежать различных проблем.
Читайте также:
Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
Путин оценил влияние отказа ЕС от энергии России
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов
Анастасия Чинкова