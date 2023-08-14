Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для российских виноделов до 2026 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что налоговый вычет будет обеспечен при реинвестировании средств в развитие производства и при увеличении территории виноградников.
Исполнить поручение главы российского государства необходимо 15 декабря 2023 года.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Транснефть» с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса государства. Глава российского государства отметил, что сегодня «Транснефть» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Путин также подчеркнул, что благодаря профессионализму работников «Транснефти» были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли.
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Екатерина Коршунова