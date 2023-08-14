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Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов

14 августа 2023, 11:01

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для российских виноделов до 2026 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что налоговый вычет будет обеспечен при реинвестировании средств в развитие производства и при увеличении территории виноградников.

Исполнить поручение главы российского государства необходимо 15 декабря 2023 года.


Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Транснефть» с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса государства. Глава российского государства отметил, что сегодня «Транснефть» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Путин также подчеркнул, что благодаря профессионализму работников «Транснефти» были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли.

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В Центре занятости населения назвали самые востребованные в Подмосковье профессии
14 августа 2023, 11:39

Фото: Мининвест МО

Рабочие специальности оказались самыми востребованными в Подмосковье. Об этом сообщили в Центр занятости населения Московской области.
Во время проведения спец­операции больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса. Так, в Подмосковье нужны токари и операторы станков. Оплата – от 60 тыс до 150 тыс рублей, уточнили в Центре занятости региона изданию «Подмосковье сегодня». 
 
Для токарей в Московской области открыто более12,5 тыс вакансий, для швей – свыше 14 тыс. 3 тыс запросов поступило на слесарей. 
 
Помимо этого, нужны операторы разных направлений – таких вакансий сейчас 7 тыс. В топ-5 вошли и грузчики, для них насчитывается 2 тыс предложений.

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#московская область
#подмосковье
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Доллар поднялся выше 101 рубля на бирже
14 августа 2023, 11:23

Фото:istockphoto/Valeriya

Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль» - пишет Орешкин.
Ранее депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара. Большинство граждан России не интересует соотношение курса рубля и доллара.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время беседы с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей. Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением рубля и доллара из-за своей работы.

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#доллар
#рубль
#экономика
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В Раменском запустят производство энергосберегающих светильников за 50 млн рублей
14 августа 2023, 11:23

Фото: Мининвест МО

Компания «Элгост» запустит производство светодиодных светильников в Раменском городском округе. В поиске площадки для инвестпроекта помогла Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Компания занимается производством энергосберегающего осветительного оборудования. Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. На производстве создадут более 30 рабочих мест. Завершить строительство и запустить новое предприятие планируется в IV квартале будущего года.
 
На действующем производстве сейчас работает одна автоматизированная линия. Готовые изделия проходят тестирование и функциональный контроль. На новом производстве только на первом этапе планируют установить две производственные линии.
 
Сейчас в линейке компании – более 120 наименований изделий. В месяц компания производит более 3 тыс единиц продукции.

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#мининвест мо
#экономика
#раменское
#производство
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
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Путин поздравил «Транснефть» с тридцатилетием
14 августа 2023, 10:50

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Транснефть» с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса государства и в целом российской экономики . Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что сегодня «Транснефть» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Путин также подчеркнул, что благодаря профессионализму работников «Транснефти» были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли.

Путин пожелал коллективу и ветеранам организации успехов в осуществлении намеченных целей и задумок.

Напомним, ранее два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции рядом с деревней Литвиново. После этого случилось два взрыва. В результате атаки оказались повреждены фасады и остекления трёх административных зданий. Никто не пострадал.

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#путин
#рф
#нефть
#поздравление
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Орешкин заявил, что нормализация рубля ожидается в скором времени
14 августа 2023, 10:31

Фото: iStock/jasastyle

Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что в интересах российской экономики - сильный рубль.
ТАСС пишет, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, поэтому в интересах российской экономики - сильный рубль. Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
 
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль», пишет Орешкин.
Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей. Это случилось впервые с 23 марта прошлого года. Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля. Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.

Ранее депутат Аксаков сказал, что россиянам наплевать на курс доллара. По мнению главы комитета, Россия сейчас находится «на пике развития в новейшей истории», и такого он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».

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#рубль
#доллар
#экономика
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Депутат Аксаков считает, что россиянам наплевать на курс доллара
14 августа 2023, 10:13

Фото: istockphoto/dimarik

Большинство граждан России не интересует соотношение курса рубля и доллара.
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время беседы с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей.
 
Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением рубля и доллара из-за своей работы.
 
«С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение», —прокомментировал Аксаков.
В пример он привёл Чувашию, где предприятия загружены, объемы производства наращиваются, а «на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям».
 
По мнению главы комитета, Россия в данный момент «на пике своего развития в новейшей истории», и такого глава комитета  «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».
Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля. Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.

Мировые цены на нефть падают примерно на 1%. Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара, пишет РИА Новости.

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#доллар
#россияне
#депутат
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Помощник Путина предрек скорое укрепление рубля
Орешкин рассказал об ускоренной трансформации российской экономики
14 августа 2023, 09:47

Фото: iStock/SSV-Photo

Российская экономика проходит процесс трансформации быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, пишет ТАСС.
По его прогнозам, фаза восстановления показателей уже завершена и далее рост замедлится до более устойчивого значения.

Орешкин отметил адаптацию российской экономики и заявил, что она успешно меняет свою структуру быстрее, чем было спрогнозировано. Помощник президента уточнил, что рост экономики составит 2 - 2,5% в год, а к 2026 году ВВП займет прежние позиции и будет зафиксирован сбалансированный рост в 1,5-2,5 %. 

Прежде сообщалось, что озвучен прогноз по курсу доллара на предстояющую неделю. 

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#прогноз
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#сценарий
#ввп
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Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей
14 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля.
 
Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
 
Мировые цены на нефть падают примерно на 1%. Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent упала на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства. Общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.

Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.

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#доллар
#валюта
#деньги
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В России стало больше людей с номинальным доходом выше 100 тысяч рублей в месяц
14 августа 2023, 08:42

Фото: istockphoto/undefined undefined

В России стабильно растёт доля граждан, которые имеют номинальные доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц.
«Известия», со ссылкой на данные FinExpertiza, пишут, что в 2021 году россиян, которые обладают зарплатами, соцвыплатами, дивидендами, полученными процентами по депозитам в сумме более 100 тысяч рублей в месяц, около 8,4 млн.
 
В 2022 году таких граждан уже было 10,9 млн. За данный  период их количество выросло на 30,6%.
 
Каждый тринадцатый россиянин имел в 2022 году ежемесячный доход, который превышал 100 тысяч рублей.
 
Эксперты говорят, что нельзя при подсчетах забывать об инфляции. Учитывая рост потребительских цен, доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублям и более в ценах прошлого года, в последние годы почти не изменилась.
 
К примеру, в 2014 году доля россиян с заработком, который превышал нынешние 100 тысяч рублей (в то время сумма была эквивалентна примерно 60 тысячам), равнялась 8% населения. Она была выше сегодняшних 7,4%.

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Подмосковье ищет медработников