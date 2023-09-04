Путин поручил Правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды. Об этом говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин также дал поручение при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.
Напомним, эксперты автомобильного маркетплейса FRESH сообщают, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.
42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.
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Напомним, эксперты автомобильного маркетплейса FRESH сообщают, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.
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Екатерина Коршунова