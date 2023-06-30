Путин поручил разработать изменения для ипотеки многодетным семьям

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Путин поручил изменить максимальную сумму для ипотеки многодетным семьям
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину разработать изменения в максимальной сумме выдачи ипотеки для многодетных семье. Об этом сообщает РИА Новости.
Доклад о реализации поручений правительство должно представить до сентября этого года. Изменения должны будут коснуться всех регионов России, кроме столичной агломерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что массовую льготную ипотеку, запущенную в России в период пандемии для поддержки строительной отрасли, необходимо отменить, так как она создаёт излишний спрос, что является негативным явлением.
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Доклад о реализации поручений правительство должно представить до сентября этого года. Изменения должны будут коснуться всех регионов России, кроме столичной агломерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Андрей Гаврилов