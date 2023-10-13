Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке

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Президент РФ Владимир Путин. заявил, что Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке.
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