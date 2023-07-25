Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

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«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание», - сказал глава государства.
Он объяснил, что в противном случае, люди будут уходить из бюджетной сферы. Чтобы этого избежать необходимо индексировать их заработные платы. Президент также отметил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении.
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