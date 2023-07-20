Путин поучаствовал в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2»

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Президент РФ Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что строительство первых двух линий сжижения для «Арктик СПГ — 2» осуществляется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.
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