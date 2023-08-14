Путин поздравил «Транснефть» с тридцатилетием

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Транснефть» с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса государства и в целом российской экономики . Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что сегодня «Транснефть» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Путин также подчеркнул, что благодаря профессионализму работников «Транснефти» были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли.
Путин пожелал коллективу и ветеранам организации успехов в осуществлении намеченных целей и задумок.
Напомним, ранее два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции рядом с деревней Литвиново. После этого случилось два взрыва. В результате атаки оказались повреждены фасады и остекления трёх административных зданий. Никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова