Путин предложил проработать возможность отсрочки регионам ДФО по кредитам

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Президент России Владимир Путин считает возможным дать отсрочку регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам. Об этом Путин сообщил на совещании по развитию дальневосточных городов.
Напомним, ранее Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений оставалась в Дальневосточном федеральном округе. Глава российского государства также отметил необходимость развития новой модели экономики. По словам Путина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе.
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Екатерина Коршунова