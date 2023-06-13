Путин предсказал инфляцию в России по итогам года

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России достигнет пяти процентов
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%.
В ходе встречи с военными корреспондентами президент отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок».
По итогам 2023 года Центробанк прогнозирует инфляцию в размере 4,5-6,5%. Напомним, что в апреле инфляция замедлилась до 2,3% — это минимум с февраля 2020 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Центробанк РФ не поднял ставку во время снижения инфляции.
«Думаю, по году она выйдет на «пятерочку», так, как прогнозирует Центральный банк, наверное», — сказал Путин.
По итогам 2023 года Центробанк прогнозирует инфляцию в размере 4,5-6,5%. Напомним, что в апреле инфляция замедлилась до 2,3% — это минимум с февраля 2020 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Центробанк РФ не поднял ставку во время снижения инфляции.
Екатерина Коршунова