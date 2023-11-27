Путин предупредил ЦБ о мягкости в денежно-кредитной политике

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.
Костин доложил главе государства, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ планирует скорректировать свою политику и сделать «кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».
Ранее стало известно, что власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все.
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Костин доложил главе государства, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ планирует скорректировать свою политику и сделать «кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».
«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», - ответил Путин.
Ранее стало известно, что власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все.
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Элина Позднякова