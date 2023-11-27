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Путин предупредил ЦБ о мягкости в денежно-кредитной политике

27 ноября 2023, 15:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Костин доложил главе государства, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ планирует скорректировать свою политику и сделать «кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».


«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», - ответил Путин.

Ранее стало известно, что власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все.

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#экономика
#банки
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#путин
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Экономист Беляев призвал не торопиться с ипотекой в 2023 году
27 ноября 2023, 15:34

Фото: IStock/Oleg Elkov

Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам, сообщили в Минфине. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все, добавил он в беседе с «Радио 1».
«Высокая ключевая ставка сдерживает развитие экономики, а значит, она сдерживает создание рабочих мест, увеличение зарплат, а значит, она сдерживает возможность людей обслуживать кредиты, даже по льготным ставкам. И при таком состоянии экономики, когда у неё есть серьёзные тормоза в виде высокой ключевой ставки, с одной стороны растут задолженности по кредиту, а с другой, население не в состоянии их обеспечивать. И тут вопрос не в кредитном пузыре, а в его возможностях», — отметил Беляев.
Экономист также подчеркнул, что вопрос ипотеки сугубо индивидуальный. Если человек способен погасить задолженность без больших потерь, то займ можно взять. Однако если при просчёте возникают хотя бы небольшие сложности, стоит подождать лучшего времени. Беляев также отметил, что многие экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки, что также негативно скажется на финансовых возможностях россиян.

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#кредиты
#ключевая ставка
#ипотека
#экономика
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Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться
27 ноября 2023, 14:26

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

За последнюю неделю ноября некоторые позиции мяса птицы стали дешевле на 10%, а свинины — на 4%. Снижение оптовых цен происходит на фоне повышенного внимания регуляторов к этому рынку.
Кроме того, птицеводческие хозяйства, сдерживая рост цен, стремятся избежать экспортных ограничений, передает «Коммерсант». Эксперты предполагают сохранение отрицательной динамики оптовых цен по причине сокращения спроса со стороны переработчиков мяса.

В октябре после совещания под председательством Владимира Путина, на котором обсуждался рост цен на куриное мясо, министерство сельского хозяйства РФ анонсировало частичное ограничение экспорта этой продукции с 1 декабря 2023 года до 30  апреля 2024 года, а также ее беспошлинный ввоз в страну в следующем году в объеме до 160 тысяч тонн. Источник издания на рынке объясняет снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с ограничением экспорта, которое может происходить под влиянием регуляторов.

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#рф
#цена
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Лавров: России нужно думать, как не зависеть от «вывертов» Европы в экономике
27 ноября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

При этом, ранее в Минтруде России рассказали, что уже к 2030 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум. Сообщается, что через шесть лет МРОТ будет в 1,3 раза больше, чем прожиточный минимум. При этом, МРОТ с начала 2024 года составит 19 242 руб.

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#сергей лавров
#мид рф
#экономика
#европа
#россия
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FT: Кофе и какао на европейских складах оказались под угрозой уничтожения
27 ноября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/Schwede-Photodesign

Огромные запасы кофе и какао, хранящиеся на складах в странах Евросоюза, возможно, придется уничтожить. Причина — вступление в силу нового закона, который начал действовать с июня нынешнего года.
Как напоминает издание The Financial Times, согласно новому закону, запрещается импорт и экспорт продукции, производство и реализация которых может вести к уничтожению лесов. Это касается, например, пальмового масла, говядины, какао, кофе, сои, а также производных продуктов, таких как мебель, шоколад и бумага, если они не прошли сертификацию в качестве происходящих из экологично управляемых регионов.

Кофе и какао, хранящиеся в странах Евросоюза во время переходного периода, могут не пройти проверку на соответствие нормам, и тогда их придется реализовывать за пределами ЕС или уничтожить. Около 70% всего какао в мире производится в Кот д'Ивуаре и Гане, где актуальны проблемы вырубки лесов и эксплуатации детского труда. Основные мировые производители кофе — Бразилия, Вьетнам и Индонезия, где также экологическая ситуация далека от благополучной.

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#производство
#экспорт
#кофе
#шоколад
#бразилия
#импорт
#ес
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Акции ПАО «СПб Биржа» упали в цене на фоне информации о банкротстве
27 ноября 2023, 11:18

Фото: istockphoto/Maxger

В картотеке Арбитражного суда города Москвы под номером А40-276928/2023 зарегистрировано заявление ПАО «СПб Биржа» о признании должника банкротом. В моменте акции биржи упали в цене на 34,89%, до 63,8 рубля.
В начале ноября ПАО «СПб Биржа» попала под блокирующие американские санкции, что означало полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте, передает ТАСС. А биржа специализируется как раз на торговых операциях с иностранными ценными бумагами. Некоторое время торговые операции не производились из-за приостановки заявок иностранными посредниками.

На самой площадке опровергли информацию о банкротстве, заявив, что биржа обладает устойчивым финансовым положением и никаких признаков несостоятельности не наблюдается. После опровержения бумаги биржи начали отыгрывать потери. Стоимость акций торговой площадки вновь выросла до 91,9 рубля.

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#санкции
#операции
#площадки
#биржа
#акции
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Санкт-Петербургская биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве
27 ноября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/peshkov

ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на которой проходили торги с участием иностранных ценных бумаг, опровергла информацию о подаче заявления на банкротство в качестве должника.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что такое заявление подавалось в Арбитражный суд Москвы еще 24 ноября. Представитель биржи сообщил, что она не подавала иска о банкротстве, передает ТАСС. Площадка подчеркивает, что обладает устойчивым финансовым положением и никаких признаков несостоятельности у нее нет.

В начале ноября «Санкт-Петербургская биржа» попала под блокирующие американские санкции, что означало полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. На фоне новостей о банкротстве акции площадки обвалились до 34%, затем они начали восстанавливаться.

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#суд
#санкции
#заявление
#акции
#площадки
#биржа
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SuperJob: IT-сектор — лидер по росту зарплат в России
27 ноября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За 2023 год заработные платы в IT-отрасли выросли на 8,5%. Это больше, чем в других сферах, но меньше, чем в 2022 году, когда прирост заработков IT-специалистов составил 19,1%, и в 2021 году, когда он был равен 26,3%.
По данным исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, заметный прирост зарплат зафиксирован также в компаниях, занимающихся строительством, маркетингом, рекламой и PR, а также в банковской сфере. В строительстве и промышленности по отдельным рабочим специальностям отмечен рост заработков до 15%.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время нет предпосылок к снижению зарплат как в сфере IT-технологий, так и в других областях. В условиях рекордно низкой безработицы и дефицита рабочей силы денежная мотивация — ключевой фактор в борьбе за кадры.

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#it
#рост
#кадры
#мотивация
#зарплата
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Российские власти увеличат лимиты выдачи льготной ипотеки
27 ноября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/gopixa

В России планируется увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. В правительстве в настоящее время готовится соответствующее постановление.
Как сообщили в министерстве финансов РФ, необходимость в дополнительном финансировании возникла в связи с ростом ключевой ставки и возросшем спросе на государственные программы. В августе и сентябре, после того, как ключевая ставка была резко поднята (с 8,5% до 13%), на льготную ипотеку возник ажиотажный спрос, передают «Известия». В августе выдачи по государственным программам достигли исторического максимума, из-за чего лимиты у банков стали расходоваться в ускоренном темпе.

У многих кредитных организаций лимиты почти на исходе и возникает риск, что их может просто не хватить. По мнению экспертов, из-за высокой кредитной ставки льготные ипотечные программы непременно придется дополнительно финансировать на первую половину 2024 года.

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#ключевая ставка
#спрос
#рф
#ипотека
#банк
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Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ
26 ноября 2023, 12:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал инициативу «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на обращение представителей банковского сектора к Госдуме, правительству и Совету Федерации.

С данной инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рассмотрение длилось 4 месяца, а потом временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов, которые исходили от представителей банковской сферы.

В финансовых организациях заявляют, что запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ может привести к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, в следствии чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов.

Может существенно сократиться платежная инфраструктура за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов. Их услуги практически целиком оплачиваются за счет комиссионных доходов. При этом в НСФР поддерживают отмену комиссий для пенсионеров и льготников.

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в чью пользу осуществляется платеж», — сказано в письме представителей финансового сектора.
Ранее сообщалось, что власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, но это значение может варьироваться в зависимости от региона. 

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#жкх
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#банк
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