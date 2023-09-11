Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава российского государства также проведет совещание по развитию региона. Сообщается, что 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 11 сентября российскому лидеру будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с участием резидентов ТОРов, которые готовы к запуску производств.
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 11 сентября российскому лидеру будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с участием резидентов ТОРов, которые готовы к запуску производств.
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Екатерина Коршунова