Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС принять участие в ВЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.