Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС принять участие в ВЭФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Глава российского государства назвал логичным факт того, что одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС стало укрепление взаимосвязанности, а также создание новых устойчивых транспортных магистралей.
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«И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС», — подчеркнул Путин.
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Екатерина Коршунова