Путин принял участие в церемонии открытия моста в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе. Это произошло в рамках церемонии открытия новых и восстановленных объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях
Глава государства также рассказал об открытии новых транспортных развязок на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика, завершении первого этапа строительства мостового перехода в Подпорожье Ленинградской области и вводе в эксплуатацию отремонтированного участка трассы Пермь - Екатеринбург.
Читайте также:
ВС РФ уверены в реализации планов СВО
Путин открыл мост через реку Свирь в Ленобласти
Путин проводит совещание с главами российских ведомств
Александр Бойцов