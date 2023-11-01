Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому стоит ждать, что введение ограничений в отношении России продолжится.
Однако Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. В него будут внесены более 100 физических и 40 юридических лиц. Но самым главным моментом, который окажет сильное влияние на Россию, окажется запрет на импорт алмазов.
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Однако Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.
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Анастасия Чинкова