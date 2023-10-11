Путин призвал Кабмин оперативно реагировать на ситуацию на топливном рынке

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству действовать оперативно в ситуациях, когда происходит колебание цен на рынке топлива. Возможно, в некоторых моментах Кабмину следует принимать превентивные меры, отметил глава государства.
Задача правительства — не допускать того, чтобы ситуация приняла острый характер, отметил российский лидер. Стабильные и доступные цены на электроэнергию и сырье для производства топлива необходимы для обеспечения устойчивого развития энергетического рынка, заключил Владимир Путин.
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Александр Бойцов