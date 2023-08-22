Путин призвал контролировать отток капитала из России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости усиления контроля за оттоком капитала из страны.
Президент также обратил внимание финансового регулятора на необходимость осуществления контроля за инфляцией. Он отметил, что темпы роста российской экономики устойчивы и она вошла в пятерку лидеров. Владимир Путин заявил, что российская экономика обогнала Германию и добавил, что реальные доходы россиян выросли на 4,7% за прошедшее полугодие.
Читайте также:
Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян
Анастасия Крестьянова