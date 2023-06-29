Путин призвал помочь раскрутиться компаниям РФ

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Владимир Путин призвал помочь раскрутиться российским компаниям
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо помочь российским компаниям раскрутиться. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на третьем форуме «Сильные идеи для нового времени».
По его словам, в настоящий момент компании РФ готовы к конкуренции. Он уточнил, что необходимо, чтобы в стране были свои торговые марки.
Он также отметил, что важно все делать постепенно. Кроме того, он призвал начать с соседних государств, а именно СНГ, ШОС и БРИКС.
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По его словам, в настоящий момент компании РФ готовы к конкуренции. Он уточнил, что необходимо, чтобы в стране были свои торговые марки.
«Сейчас важно помочь российским производителям, что называется раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире», - подчеркнул Путин.
Он также отметил, что важно все делать постепенно. Кроме того, он призвал начать с соседних государств, а именно СНГ, ШОС и БРИКС.
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Татьяна Лаврова