Путин призвал правительство вовремя реагировать на рост цен на продукты

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Президент России Владимир Путин отметил, что правительство должно вовремя включать необходимые механизмы для регулирования цен при их росте на продукцию, в частности на курятину. Об этом Путин сообщил во время совещания кабмина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье имеет два ордена Ленина за передовое сельское хозяйство. Воробьев также рассказал, что только за последний месяц в Подмосковье открыли две животноводческие фермы, которые, как отметил губернатор, полностью соответствуют всем мировым стандартам.
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