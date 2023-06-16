Путин призвал ускорить возвращение российских активов

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Он обозначил конкретные сроки, за которые это необходимо сделать. Так, процессы должны быть завергены в этом вопросе до декабря этого года. По словам Путина, также нужно упростить процедуру, предполагающую переход бизнеса на территорию России. С такой инициативой он вытспуил, обращаясь к правительству государства.
«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. В том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой «переезд», образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве - такое тоже бывает. Сделать это надо до декабря текущего года», - уточнил Путин.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин высказался о замороженных на Западе активах РФ.