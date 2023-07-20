Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле до конца 2025 года

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В 2022 году президент России Владимир Путин своим указом ввел ряд специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Теперь вышел новый указ, продлевающий действие ограничений сразу на два года.
Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», новым указом действие специальных экономических мер в сфере международной торговли и внешнеэкономической деятельности продлевается сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.
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Александр Бойцов