Путин прокомментировал поставки зерна странам Африки на безвозмездной основе

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Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
«В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов», — подчеркнул глава российского государства.
Путин также отметил, что РФ способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.
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Екатерина Коршунова