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Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении искусственного интеллекта в отрасли экономики

18 июля 2023, 15:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что совещание пройдет в формате видеоконференции.

Выступление с докладами по теме ожидаются от министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа.


Во время совещания также будет рассмотрен ряд других вопросов.

Напомним, ранее председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных заявил, что искусственный интеллект необходимо жёстко регулировать, поскольку именно от этого зависит то, какие свойства и функции, с которыми людям придётся работать в дальнейшем, он приобретёт.

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#Путин
#ИИ
#экономика
#совещание
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Автозапчасти подорожали на 5% сразу после падения рубля
18 июля 2023, 16:08

Фото: istockphoto / Petr Smagin

В июле автозапчасти в России подорожали на 5% после падения рубля, передает Fit Service.
В июле текущего года цена автомобильных запчастей увеличилась на 5% из-за снижения обменного курса рубля относительно иностранных валют. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Овчинникова отметила, что стоимость некоторых позиций не возросла, но по ряду популярных моделей рост оказался высоким. К примеру, воздушные фильтры и тормозные колодки для автомобиля Hyundai Solaris возросли в цене на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio — на 9%. 

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#модели
#автомбили
#цена
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Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею
18 июля 2023, 15:51

Фото: istockphoto / Chanatiptravel

Россияне за первые шесть месяцев текущего года выиграли в государственные лотереи 23,7 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент Общественной службы новостей в беседе с экономистом и инвестиционным аналитиком Александром Разуваевым узнали, как россиянину правильно распорядиться деньгами. 

По словам специалиста, первое что можно сделать после выигрыша, это положить деньги на счет в банке, при этом в настоящее время ставка по вкладам вверх пойдет. Также, по словам Разуваева можно приобрести «голубые фишки», то есть разбить сумму и положить одну половину — на депозит, а другую — вложить в акции российских компаний.

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#лотерея
#деньги
#вклад
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Экономист Колташов предупредил о болезненном эффекте падения курса рубля
18 июля 2023, 15:27

Фото: istockphoto / Max Zolotukhin

Доллар выше 90 рублей, а евро – выше 100. Общественная служба новостей в беседе с экономистом Василием Колташовым узнала с чем связаны процессы на финансовом рынке и как падение курса рубля скажется на жизни россиян.
По словам специалиста, ослабление рубля явилось результатом консенсуса администраторов и крупных экспортеров. 

Колташов подметил, что изменение курса может привести к росту цен. Насколько курс рубля упал, настолько поднимется стоимость импорта. Помимо этого, цены поднимутся на промышленный импорт, в том числе и продукты питания. 

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Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество. 

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#валюта
#цены
#рубль
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Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество
18 июля 2023, 11:50

Фото: iStock/Diy13

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на несколько дней.
Отмечается, что средства, переведенные на счета мошенников без согласия физических лиц, будут возмещены в полном объеме. 

Рассмотрение закона на пленарном заседании планируется в среду, 19 июля. Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.

По этой причине закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания денег, включая сверку с базой данных Центробанка.

Сообщается, что закон должен вступить в силу через год после его официальной публикации.

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#Совфед
#переводы
#мошенники
#Банк России
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В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов
18 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/Yury Gubin

Разработка международной системы обмена информации для борьбы с легализацией незаконных доходов началась в России. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования для разработки системы обмена информацией (СОИ). Обмен информацией будет происходить со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Сообщается, что создание прототипа СОИ должно состояться до конца 2023 года. Саму систему планируется создать в 2023–2026 годах на базе российских технологий. В систему будут входить закрытые каналы коммуникации с дружественными странами. Росфинмониторинг станет регулятором проекта по созданию СОИ.

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#незаконные доходы
#Мишустин
#Росфинмониторинг
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Минфин РФ планирует увеличить госдолг
18 июля 2023, 10:53

Фото: Istockphoto/heckepics

Минфин России планирует увеличить государственный долг, при этом оставив его в пределах 20% от валового внутреннего продукта.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на замминистра финансов Ирину Окладникову. На текущий момент российский госдолг составляет 22,8 трлн рублей (14,9% ВВП).
 
«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать госдолг. Мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», —объяснила Ирина Окладникова.
По её словам, долг наращивается для поддержки расходов на оборону, а также помощи новым российским регионам.

Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 млрд долларов. Такие данные приводились на 1 июля 2023 года. Об этом сообщала  пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.

Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 млрд  долларов, то есть на 8,7%. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.

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#госдолг
#Минфин
#Россия
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«Ъ»: В РФ подорожают соки и газировка из-за курса рубля
18 июля 2023, 06:16

Фото: iStock/Stockah

Крупные производители соков и газировок хотят повысить цены на продукцию на фоне падения курса рубля.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма, которые соответствующие компании направили партнерам в июле текущего года.

«Крупные производители напитков и соков уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа 2023 года. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат», — говорится в публикации.

Кроме того, «Сады Придонья» и «Очаково» индексируют цены на 10% из-за подорожания ​материалов, сырья и транспортных изжержек.

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#соки
#Россия
#цены
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Япония может запретить поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра
18 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

Япония планирует перестать поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает Yomiuri.
Такие меры могут ввести в рамках очередного пакета антироссийских санкций. По информации издания, решение может быть принято в начале августа.

Кроме того, Япония хочет полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.

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#Япония
#машины
#Россия
#санкции
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Глава Российского зернового союза Злочевский рассказал, сколько Россия потеряла из-за зерновой сделки
17 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.
По словам Злочевского, это потери только сельхозпроизводителей, не считая производителей удобрений.
 
«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, которая наносит ущерб российским зерновым поставкам», — сказал Злочевский.
17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки приостановлено. Пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова заявил, что часть договоренностей, которые касались России, не выполнена до сих пор.

Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна.

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#зерновая сделка
#Украина
#Россия
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