Путин проведет совещание с членами правительства о внедрении искусственного интеллекта в отрасли экономики

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства по теме внедрения искусственного интеллекта в экономику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что совещание пройдет в формате видеоконференции.
Выступление с докладами по теме ожидаются от министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа.
Во время совещания также будет рассмотрен ряд других вопросов.
Напомним, ранее председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных заявил, что искусственный интеллект необходимо жёстко регулировать, поскольку именно от этого зависит то, какие свойства и функции, с которыми людям придётся работать в дальнейшем, он приобретёт.
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Выступление с докладами по теме ожидаются от министра экономического развития РФ Максима Решетникова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа.
Напомним, ранее председатель Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных заявил, что искусственный интеллект необходимо жёстко регулировать, поскольку именно от этого зависит то, какие свойства и функции, с которыми людям придётся работать в дальнейшем, он приобретёт.
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Екатерина Коршунова