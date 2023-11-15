Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Новый год – это не только добрый праздник, но и время роста цен в магазинах. В преддверии праздников продукты и подарки дорожают буквально на глазах. Причина проста: каждый россиянин закупается к новогоднему столу и бегает в поисках презента для близких. В этом году привычный рост цен умножится на слабый рубль и инфляцию. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова выяснила, какие категории товаров подорожают сильнее, и нужно ли бежать за покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.