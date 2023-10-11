Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика





Глава государства объяснил, что этап, на котором сейчас находится российская экономика, проходит каждая страна. Она рассматривает ряд моментов: правильное отстаивание своего экономического, промышленного, технологического и энергетического суверенитета; перестраивание инвестиционных, торговых и кооперационных связей.Путин отметил, что в настоящее время в сфере российской экономики будут меняться география внешней торговли, перспективы разных форм бизнеса, общая ситуация в отрасли.Также президент отметил, что с изменениями столкнулся и торгово-экономический комплекс (ТЭК). Меняются принципы добычи и переработки энергетических ресурсов, рассматриваются моменты, связанные с логистикой, а также пересматривается взаимодействие с партнёрами из других стран.Путин обозначилПутин уверен в необходимости созданияТренер Йованович: