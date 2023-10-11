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Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика

Путин: российская экономика находится на этапе структурной реформации
11 октября 2023, 14:44
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская экономика в настоящее время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс переживает значительные изменения, Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства объяснил, что этап, на котором сейчас находится российская экономика, проходит каждая страна. Она рассматривает ряд моментов: правильное отстаивание своего экономического, промышленного, технологического и энергетического суверенитета; перестраивание инвестиционных, торговых и кооперационных связей.

Путин отметил, что в настоящее время в сфере российской экономики будут меняться география внешней торговли, перспективы разных форм бизнеса, общая ситуация в отрасли.


Также президент отметил, что с изменениями столкнулся и торгово-экономический комплекс (ТЭК). Меняются принципы добычи и переработки энергетических ресурсов, рассматриваются моменты, связанные с логистикой, а также пересматривается взаимодействие с партнёрами из других стран.

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Путин призвал Кабмин оперативно реагировать на ситуацию на топливном рынке
11 октября 2023, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству действовать оперативно в ситуациях, когда происходит колебание цен на рынке топлива. Возможно, в некоторых моментах Кабмину следует принимать превентивные меры, отметил глава государства.
Топливного вопроса глава государства коснулся во время своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Владимир Путин подчеркнул, что правительство должно по возможности предупреждать кризисы на внутреннем топливном рынке, а компании — отдавать ему безусловный приоритет.

Задача правительства — не допускать того, чтобы ситуация приняла острый характер, отметил российский лидер. Стабильные и доступные цены на электроэнергию и сырье для производства топлива необходимы для обеспечения устойчивого развития энергетического рынка, заключил Владимир Путин.

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#топливо
#рынок
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Путин поручил как можно быстрее перевести ТЭК к отечественной стандартизации
Путин: необходимо ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
11 октября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обеспечить переход топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранной стандартизации к отечественной. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что ускорение процесса перехода на отечественную систему вместе с началом сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли. 

Также Путин добавил, что подконтрольные ТЭК организации на территории России занимаются цифровыми решениями и освоением российского софта.

К тому же, глава государства отметил, что переход на отечественное обеспечение должен происходить без прекращения работы комплекса и его организаций.

В том числе, важно учесть все возможные риски, чтобы избежать различных проблем.

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#владимир путин
#форум
#энергетика
#россия
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Покупки россиянами недвижимости в Финляндии достигли минимума за 20 лет
11 октября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россияне резко сократили покупки недвижимости в Финляндии, сейчас этот показатель упал до уровня 1994 года. Всего за этот период граждане России приобрели в стране Суоми 1 614 объектов недвижимости.
Такие цифры приводят аналитики РИА Новости, опираясь на данные финской Национальной земельной службы о покупке объектов недвижимости иностранцами. В нынешнем году россияне купили в Финляндии 64 недвижимых объекта. Это наименьший показатель с 2003 года, когда было приобретено 67 объектов. За год количество покупок сократилось в 4,8 раза. В 2022 году было заключено 298 таких сделок.

Россияне начали приобретать недвижимость в стране с 1994 года, когда было куплено всего пять объектов. С тех пор темпы закупок гражданами России домов и квартир в Финляндии постоянно росли. Всего россияне с 1994 года купили 1 614 объектов на общую сумму 740 миллионов евро. И вот наступил резкий спад.

Правительство Финляндии намерено до конца срока своих полномочий (до 2027 года) облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Также затруднено осуществление платежей из России в финские банки, что приводит к невозможности оплачивать налоги и счета за объекты недвижимости. Из-за отсутствия почтового сообщения возникают сложности с информированием о задолженности российских владельцев.

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#налоги
#банки
#правительство
#недвижимость
#данные
#россияне
#новости
#финляндия
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Подмосковный водочный завод задолжал миллионы федеральной казне
Дело о неуплате налогов возбуждено против водочного завода в Подмосковье
11 октября 2023, 13:14

Фото: istockphoto/Nordroden

Дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении руководства водочного завода в Московской области. Предприятие «Долгопрудный», по данным Федеральной налоговой службы, не доплатило в казну более 40 миллионов рублей.
Во время налоговой проверки удалось выяснить, что руководство завода предоставляло в налоговых декларациях заведомо недостоверные сведения, передает телеграм-канал SHOT. Генеральный директор предприятия Павел Жерднев признал свою вину. После этого компания полностью погасила свой долг по налогам. Сейчас там продолжаются проверки, связанные с возможными нарушениями технологических процессов либо другими нарушениями законодательства.

На ликеро-водочном заводе «Долгопрудный» производят водку FILTROVKA, «Стужа», «Наши традиции», различные антисептики и так далее. Продукция реализуется в Москве и Московской области.

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#проверки
#долгопрудный
#традиции
#продукция
#антисептики
#предприятия
#налоги
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Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей
ЦБ РФ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
11 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/blinow61

Через несколько дней состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими будут новые купюры и как новые деньги смогут защитить население от мошенников.

Презентация новых купюр


Презентация обновленных купюр состоится в Москве 16 октября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщил ЦБ РФ в своем телеграм-канале. Трансляция мероприятия пройдет на всех официальных страницах финансового регулятора: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube. Примут участие в презентации заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Как будут выглядеть новые банкноты


По цвету обновленные банкноты не будут отличаться от предыдущих, однако дизайн будет более современный. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов прежде сообщил, что купюры будут выполнены «в духе мировых трендов». В настоящее время детали оформления банкнот не раскрываются. Однако ожидается, что основные символы будут прежними. По словам Белова, обновленные банкноты уже находятся в процессе печати. После завершения презентации, купюры будут направлены для тестирования в банковские организации. 

Финансисты предполагают, что на 1000-рублевую купюру будут нанесены изображения достопримечательностей Приволжского округа. Элементами дизайна купюры номиналом 5000 рублей станут знаковые места Екатеринбурга.

Новые купюры: 1000 и 5000 рублей


С вводом в оборот новых купюр связаны некоторые опасения. Ряд экспертов полагает, что может произойти резкий рост мошенничества. Это обусловлено тем, что люди еще не привыкли к видоизмененным валютам, поэтому ввести их в заблуждение станет проще. Кроме того, банковское оборудование еще не готово в полной мере к распознаванию новых валют.

Наряду с этим специалисты заверяют, что новые купюры будут оснащены дополнительными средами защиты, что убережет население от фальшивомонетчиков. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и обзаводятся современным оборудованием, поэтому купюры нужно обновлять, создавая дополнительную защиту. Об этом он рассказал в беседе с изданием aif.ru. Кроме того, выпуск новых купюр обусловлен повышенным спросом на банкноты крупного номинала со стороны населения и бизнеса, заключил эксперт.

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#рубль
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Польша забрала у «Газпрома» часть газопровода «Ямал-Европа»
Польский Orlen получит часть газопровода «Ямал — Европа» с долей «Газпрома»
10 октября 2023, 23:28

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польский энергетический концерн Orlen получит контроль над частью газопровода «Ямал — Европа», расположенного на территории Польши. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу концерна Даниэля Обайтеко.
В публикации говорится, что собственником акций, принадлежавших ранее ПАО «Газпром», после окончательного принятия решения станет АО «Европол ГАЗ».

Решение сейчас остаётся за польским Министерством развития и технологий. Обайтеко проинформировал, что Orlen возьмет под контроль часть газопровода «Ямал-Европа» в Польше.

«В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России – 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья», — цитирует агентство слова главы энергетического концерна.

Обайтеко добавил, что начиная с 2022 года они приобрели полную независимость от России, а новое решение станет шагом к возобновлению полного контроля польских предприятий над газовой инфраструктурой страны.

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#газ
#европа
#газпром
#контроль
#страны
#польша
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Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии
10 октября 2023, 22:24

Фото: Минсельхозпрод МО

Предприятие «Аквафабрики» из Наро-Фоминского городского округа вырастило форель по собственной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Часть партии реализовали на предприятия по переработке рыбы, другая отправилась в подмосковные рестораны.  

Компания производит рыбу в установках замкнутого водоснабжения. Пилотная партия в 10 тонн выращена благодаря инновационным отечественным разработкам. Команда спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие для рыбы оптимальные условия. В итоге особи весом в 600 граммов были выращены за четыре месяца. Как отметили в министерстве, это на 30% быстрее установленных нормативов.

Инженеры и ихтиопатологи предприятия разработали установки замкнутого водоснабжения для выращивания форели в российских климатических условиях. За основу взяли собственные многолетние исследования опыта рыбоводных хозяйств СССР и мировые практики.

В планах предприятия – расширить производство и увеличить его объёмы в несколько раз, а также разработать с учёными систему обеззараживания воды ультрафиолетом.

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#минсельхозпрод мо
#рыба
#технологии
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Инвестор из Киргизии в будущем году запустит в Электрогорске производство макарон
10 октября 2023, 21:46

Фото: Мининвест МО

Холдинг из Киргизии «Акун» в 2024 году запустит в Подмосковье завод по производству макаронных изделий. Современный производственно-складской комплекс построят в Электрогорске при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сейчас компания проектирует будущее предприятие. Приступить к строительству комплекса планирует в начале будущего года, а в IV квартале его запустят в работу. Объём инвестиций в проект превысит 500 млн рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать не менее 80 рабочих мест.
 
В производственном комплексе установят линии по производству яичной лапши, спагетти и букатини. Завод оснастят современным оборудованием, позволяющим контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.
 
На предприятии в Электрогорске макароны будут производить по рецептам, разработанным технологами основного предприятия в Бишкеке. В производстве планируют использовать только хлебопекарную пшеницу высшего и первого сортов. Использование химических добавок, усилителей вкуса и красителей не предусмотрено. 
 
Компания «Акун» поставляет свою продукцию в Россию с 2016 года. 

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#мининвест мо
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#производство
#завод
#электрогорск
#подмосковье
#московская область
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Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Казначейство: госдолг США вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц
10 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Lazy_Bear

Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов. Об этом говорится в данных казначейства США.
Сообщается, что на данный момент размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов. 

Напомним, в сентябре американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значилась сумма 33,04 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

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