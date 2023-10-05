Путин рассказал, на сколько возросли расходы на оборону

Фото: сайт Кремля
Расходы РФ на безопасность выросли примерно в 2 раза.
Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай».
При этом в России профицит бюджета в третьем квартале оценивается более чем в 660 млрд рублей. По словам Путина, есть и дефицит в этом году, но он порядка 1%. Данные показатели свидетельствуют о здоровой экономике.
В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
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«У нас вдвое возросли расходы на оборону. Но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Было там где-то около трех процентов, сейчас они около шести», – сказал Владимир Путин.
«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, – это не так», – считает Владимир Путин.По словам Владимира Путина, все заявленные планы развития и стратегические цели, в том числе и социальные обязательства были выполнены в полном объёме.
В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин.В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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Мария Фирсова