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Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

Путин: Чубайс удрал, а в «Роснано» финансовая дыра и идут сложные процессы
12 сентября 2023, 10:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, в то время как в капитале «Роснано» большая «финансовая дыра». Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Российский лидер предположил, что Чубайс может опасаться уголовного дела, однако по «Роснано» их сейчас нет. Путин добавил, что не будет называть цифры, которые составляют «финансовую дыру «Роснано»».

Напомним, ранее Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными.


VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин: никакой деприватизации в России не намечается и не будет
12 сентября 2023, 10:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Ранее российский лидер заявил, что кредитование в стране находится на довольно высоком уровне. Он также добавил, что в России наблюдается опережение роста потребительских кредитов. По словам Путина, в этом направлении имеется определенный набор инструментов, чтобы предотвратить эти риски.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин: Непреодолимых проблем с курсом рубля нет
12 сентября 2023, 10:45

Фото: Сайт Кремля

Непреодолимых проблем в вопросах, касающихся курса рубля, в настоящий момент нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, сейчас всеми факторами можно управлять. 
 
«Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», - уточнил Путин. 

Он также рассказал, что ситуация имеет связь со многими факторами. Также роль играет возврат или невозврат частично валютной выручки различных экспортеров. 

Путин рассказал, что сейчас импорт поступает на российский рынок. Это становится причиной того, что иностранная валюта набирает популярность. Однако, президент уточнил, что за всеми факторами следит ЦБ. 
 
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ. 
 
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Путин высоко оценил уровень кредитования в России
12 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/alexialex

Президент России Владимир Путин заявил, что кредитование в стране находится на довольно высоком уровне. Об этом он рассказал во время пленарного заседания ВЭФ.
«Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне», - пояснил глава государства.

Он также добавил, что в России наблюдается опережение роста потребительских кредитов. По словам Путина, в этом направлении имеется определенный набор инструментов, чтобы предотвратить эти риски.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Путин: правительство занимается вопросом цен на бензин
12 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/bizoo_n

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин о время пленарного заседания ВЭФ.
Российский лидер заявил, что правительство занимается вопросами цен на бензин. Ранее глава государства сообщил, что кабмин пока не видит необходимости поднимать налоги. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Путин отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#кабмин
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Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России
12 сентября 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что надежнее вкладывать капиталы в РФ. Так Путин обратился к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе во время пленарного заседания ВЭФ.
Российский лидер отметил, что это касается и масштабных проектов инфраструктуры, и локальных проектов развития городского туризма. Путин подчеркнул, что не следует наступать на «одни и те же грабли».

Ранее глава российского государства заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Индия не платит за российскую нефть рупиями, заявил посол
Посол в Москве: Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте
12 сентября 2023, 10:10

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Посол в Москве Паван Капур заявил, что Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте, передает РИА Новости.
В конце августа этого года экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые были получены РФ от экспорта в Индию.

Посол Капур опроверг это заявление и отметил, что такого не случалось ни разу за последние полтора года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин: правительство пока не видит необходимости поднимать налоги
12 сентября 2023, 10:05

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Ранее глава российского государства заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Российский лидер отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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#вэф
#заседание
#зарплаты
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Путин считает доходы россиян довольно скромными
12 сентября 2023, 09:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными. Эту тему он поднял в ходе Восточного экономического форума, комментируя предложение сделать обязательным страхование жилья в России.
«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал президент.

Глава государства напомнил, что на данный момент после чрезвычайных ситуаций жильё восстанавливается за счет бюджета разных уровней. Таким образом, по его словам, россияне должны страховать свое жилье самостоятельно. Однако, президент подчеркнул, что это нужно делать постепенно, чтобы многим людям не пришлось платить уже «с завтрашнего дня». Для смягчения данного перехода, государство еще какое-то время продолжит брать эти расходы на себя.

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#путин
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Путин предложил проработать возможность отсрочки регионам ДФО по кредитам
11 сентября 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает возможным дать отсрочку регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам. Об этом Путин сообщил на совещании по развитию дальневосточных городов.
По мнению главы российского государства, работа идет в верном направлении. Путин подчеркнул, что если не будут создаваться нормальные условия для жизни, то посчитать количество людей, которые приедут в регион, будет сложно. 

Напомним, ранее Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений оставалась в Дальневосточном федеральном округе. Глава российского государства также отметил необходимость развития новой модели экономики. По словам Путина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе.

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