Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, в то время как в капитале «Роснано» большая «финансовая дыра». Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Российский лидер предположил, что Чубайс может опасаться уголовного дела, однако по «Роснано» их сейчас нет. Путин добавил, что не будет называть цифры, которые составляют «финансовую дыру «Роснано»».
Напомним, ранее Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Екатерина Коршунова