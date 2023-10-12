Путин рассказал о торговом сотрудничестве с Киргизией

Фото: iStock/HStocks
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на расчёты в национальных валютах, благодаря чему доля рубля в них возросла до 83%. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Путин отметил, что помимо перехода на выплаты в национальных валютах, происходит активное выстраивание стабильных каналов сотрудничества в сфере кредитно-банковского дела. В результате этого прогрессивного развития доля рубля в торговых сделках между странами возросла до внушительного показателя в 83%.
Также президент России напомнил, что в прошлом году двусторонние продажи увеличились на 37% и достигли наивысших показателей в 34 млрд долларов. За первое полугодие этого года также отмечалось повышение – оно составило ещё 18%.
Путин согласился со словами своего собеседника, президента Киргизии Садыра Жарапова, о том, что у российского-киргизских отношений есть перспективы для дальнейшего развития.
Читайте также:
Президент Киргизии Жапаров оценил сотрудничество с Россией
Путин наградил лидера Киргизии Жапарова орденом Почета
Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» в Киргизии
Также президент России напомнил, что в прошлом году двусторонние продажи увеличились на 37% и достигли наивысших показателей в 34 млрд долларов. За первое полугодие этого года также отмечалось повышение – оно составило ещё 18%.
Читайте также:
Президент Киргизии Жапаров оценил сотрудничество с Россией
Путин наградил лидера Киргизии Жапарова орденом Почета
Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» в Киргизии
Анастасия Чинкова