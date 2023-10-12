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Путин рассказал о торговом сотрудничестве с Киргизией

Путин сообщил, что доля рубля в расчётах с Киргизией выросла до 83%
12 октября 2023, 13:39
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на расчёты в национальных валютах, благодаря чему доля рубля в них возросла до 83%. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Путин отметил, что помимо перехода на выплаты в национальных валютах, происходит активное выстраивание стабильных каналов сотрудничества в сфере кредитно-банковского дела. В результате этого прогрессивного развития доля рубля в торговых сделках между странами возросла до внушительного показателя в 83%.

Также президент России напомнил, что в прошлом году двусторонние продажи увеличились на 37% и достигли наивысших показателей в 34 млрд долларов. За первое полугодие этого года также отмечалось повышение – оно составило ещё 18%.


Путин согласился со словами своего собеседника, президента Киргизии Садыра Жарапова, о том, что у российского-киргизских отношений есть перспективы для дальнейшего развития.

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#валюта
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В МЭА назвали доходы России от экспорта нефти за сентябрь
Доходы России от экспорта нефти в сентябре выросли на 1,8 $ млрд
12 октября 2023, 14:51

Фото: istockphoto/Bet_Noire

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.
Согласно ежемесячному отчету агентства, такие высокие показатели были достигнуты за счет роста общих объемов, которые прибавили 460 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, сыграло свою роль повышение средневзвешенных цен на российскую нефть и нефтепродукты ( 8 долларов за баррель в месячном исчислении). В натуральном исчислении нефтяной экспорт в сентябре составил 7,6 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, каждый из сортов российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка в среднем на $20/баррель. По данным МЭА, большую часть нефти у России по-прежнему покупают Китай и Индия.

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#китай
#экспорт
#индия
#нефть
#счёт
#россия
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Экономист Беляев: рубль продержится благодаря Путину всего неделю
Экономист Беляев объяснил, почему возврат продажи валютной выручки не сработает
12 октября 2023, 13:27

Фото: IStock/Alexey Koza

Требование обязательной продажи валюты улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность рубля. Так оценили влияние указа президента России Владимира Путина о продаже экспортной выручки в Банке России.
Однако кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заявил, что президентский указ не поможет решить основные проблемы российской экономики и надолго укрепить рубль. По мнению эксперта. Уже через неделю российская валюта снова начнёт падать.
«Я думаю, что рубль продержится на этой позиции, пока не пройдут первые впечатления от указа, — это максимум неделя. А потом начнётся обратная коррекция, потому что коренная причина не устранена и не может быть устранена таким образом. Эта мера касается только второстепенных, конъюнктурных факторов», — заявил Михаил Беляев.
Экономист подчеркнул, что подобные указы и нормативные акты также не помогут рублю окрепнуть. Беляев подчеркнул, что для этого требуются более серьёзные методы.
«Ожидать какого-то чудодейственного действия от этого указа нам не приходится, равно как и от других указов от президента, Центробанка, Минфина и кого угодно. Мы будем видеть, что будет выравниваться только конъюнктурная сфера, будут сужаться колебания, но перелом тенденций по снижению курса рубля по отношению к доллару не заметим, пока не будет предприняты реальные усилия по стимулированию нашей экономики, повышению её эффективности», — заметил эксперт.
Напомним, что доллар на открытии торгов 12 октября упал более чем на три рубля, до 97, после указа президента России Владимира Путина, обязывающего экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации курса. Евро опускался ниже 103 рублей. 

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#указ
#владимир путин
#экономика
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Стало известно, когда начнётся реализация нефтегазовых проектов России и Ирана
Министр нефти Ирана Оуджи: нефтегазовые проекты с РФ скоро будут реализованы
12 октября 2023, 12:42

Фото: iStock/zhengzaishuru

Россия и Иран находятся на финальной стадии переговоров по развитию нефтегазовых месторождений, поэтому скоро начнётся реализация задуманных планов. Об этом на форуме Российской энергетической недели сообщил министр нефти Ирана Джавада Оуджи.
Он отметил, что представителями нефтяной отрасли Ирана были проведены переговоры с «Газпромом», которые завершились с положительными для обеих сторон результатами. В настоящее время рассматриваются детали развития нефтяных и газовых месторождений, а также создания объектов СПГ.

По словам Оуджи, общая сумма на реализацию проектов составила свыше 40 млрд долларов, и уже в скором времени все задуманные планы начнут исполняться.

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#россия
#иран
#нефть
#газ
#проекты
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Пакистан планирует сменить валюту для оплаты российской нефти
Министр Али: Пакистан хочет отказаться от доллара при оплате российской нефти
12 октября 2023, 12:00

Фото: iStock/Diy13

Пакистан планирует прекратить покупку российской нефти за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али.
Он отметил, что в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка. 

При этом он добавил, что сейчас нет как таковых проблем с платежами за российскую нефть.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. В рамках свое рабочей поездки он встретится с лидерами стран СНГ и обсудит сотрудничество в разных сферах. 

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#россия
#нефть
#покупка
#доллар
#валюта
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В ЦБ объяснили требование о продаже валютной выручки
12 октября 2023, 11:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Указ об обязательной продаже валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности на рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.
«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», - говорится в сообщении ЦБ.

Также уточняется, что в связи с этим большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже выработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет значимую поддержку российской валюте.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ряд экспортёров РФ возлагаются обязательства по продаже иностранной валюты. Указом утвержден перечень экспортеров, который должны будут с определённой даты, определённой кабмином, зачислять в уполномоченных банках на свои счета определенную сумму в валюте, а затем реализовать её в обязательном порядке на внутреннем рынке.

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#указ
#снижение
#сбережения
#цб
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В Шатуре прошёл форум по развитию бизнеса дальнего Подмосковья
12 октября 2023, 10:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

В городском округе Шатура 11 октября прошел форум по развитию бизнеса на отдаленных территория Подмосковья, сообщила пресс-служба.
В мероприятии приняли участие 150 предпринимателей из Шатуры и представители областного Министерства инвестиций. Они обсудили возможные варианты развития и подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Шатуры и общественной приемной бизнес-омбудсмена.


«Сегодня на шатурской земле мы обсуждаем важную тему – развитие бизнеса на отдаленных территориях. Наша задача – совместно с Правительством Московский области обозначить элементы западания, где мы можем помочь, для того чтобы бизнес развивался динамично и выполнялись задачи, которые ставит перед нами Губернатор», - поделился  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв. 
Кроме этого, были снижены административных барьеры для бизнеса и поднят вопрос о нехватке кадров, а медиация призвана помочь в урегулировании споров для экономии  предпринимателями времени и финансов.


Стоит отметить, что в рамках региональной поддержке Социальным предпринимателям предоставляется субсидия до 3-х миллионов рублей, франшизы получат 1 миллион рублей. 

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#уполномоченный
#шатура
#форум
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Путин подписал указ об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами
11 октября 2023, 22:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ряд экспортёров РФ возлагаются обязательства по продаже иностранной валюты. Об этом пишет ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что указом утвержден перечень экспортеров, который должны будут с определённой даты, определённой кабмином, зачислять в уполномоченных банках на свои счета определенную сумму в валюте, а затем реализовать её в обязательном порядке на внутреннем рынке.

Отмечается, что российское правительство будет определять долю валютной выручки, которая подлежит продаже. Контроль процесса закреплён за Финансовой службой по финансовому мониторингу.

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В Раменском будут производить оборудование для переработки вторичного пластика
11 октября 2023, 18:46

Фото: Мининвест МО

В Раменском городском округе появится завод по производству оборудования для переработки пластика и его рециклинга. Его построит Научно-производственная компания «ПОФ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Конструкторское бюро компания запустила на базе действующего предприятия. В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в ПЭТ-гранулят. Проект планируется реализовать за пять лет. Инвестиции в его реализацию превысят 1 млрд рублей. 
 
Ожидается, что мощность производства на начальном этапе составит 200 тонн в месяц, затем увеличится до 1 тыс тонн в месяц. На предприятии планируют создать 100 рабочих мест.

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#отходы
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В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов
11 октября 2023, 18:37

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области с начала года заключили более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Услуга, позволяющая в режиме онлайн, подать соответствующую заявку, становится всё более востребованной, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
Так, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 – фудтраков, 45 – автолавок и 19 – изотермических ёмкостей. Пик сезона ежегодно приходится на период тёплой погоды. Количество заключённых договоров растет с апреля.
 
Выбрать место для мобильного торгового объекта помогает услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на региональном портале госуслуг. Она доступна в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Понадобится только подтверждённая учетная запись ЕСИА по ссылке

Результат рассмотрения заявки поступит через семь дней в личный кабинет.
 
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