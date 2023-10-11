Путин рассказал об альтернативах европейскому рынку

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам. Об этом на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что по мере развития сотрудничества с новыми партнёрами, поставки будут расти.
Также Путин рассказал, что поставки газа в Узбекистан производятся через Казахстан по старому газопроводу времён СССР. Он никогда не использовался для поставки газа из России, поэтому «Газпрому» пришлось провести ряд работ, которые позволили наладить транзит.
Президент отметил, что в настоящее время сырьё поставляется в малых количествах, однако по мере развития сотрудничества, а также роста экономик дружественных стран, объёмы поставок будут увеличиваться.
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Также Путин рассказал, что поставки газа в Узбекистан производятся через Казахстан по старому газопроводу времён СССР. Он никогда не использовался для поставки газа из России, поэтому «Газпрому» пришлось провести ряд работ, которые позволили наладить транзит.
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Анастасия Чинкова