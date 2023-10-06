Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ и Узбекистан ежегодно последовательно наращивают взаимную торговлю. В 2022 году объем вырос более чем на четверть.
Ранее Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.
Читайте также:
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества
Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Ранее Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома.
Читайте также:
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества
Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Екатерина Коршунова