Путин разрешил «Лукойлу» купить акции «ЭЛ5-энерго» у Uroc Ltd

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Президент РФ Владимир Путин разрешил «Лукойлу» приобрести у кипрской Uroc Ltd акции генерирующей компании «ЭЛ5-энерго». Соответствующее распоряжение опубликовано на российском правовом портале.
«Лукойл» в мае 2023 года завершил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab S.r.l, расположенного на острове Сицилия в Италии.
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