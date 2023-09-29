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Президент РФ Владимир Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo, текст документа опубликован на сайте правовой информации.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк Интеза», - сообщается в тексте документа.
Напомним, в начале августа Intesa Sanpaolo прекратила работу на территории России, однако, АО «Банк Интеза» продолжил свою работу в штатном режиме.
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