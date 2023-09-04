Путин: РФ намерена участвовать в построении межгосударственных отношениям в АТР

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям VIII Восточного экономического форума.
Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. По словам Путина, Восточный экономический форум утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создает возможности для содержательной коммуникации между бизнесменами.
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