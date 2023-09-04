Путин: российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда государств. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».
По словам Путина, российский ТЭК успешно решает стоящие перед ним задачи.
Напомним, ранее в рамках переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией. Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.
В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
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Напомним, ранее в рамках переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией. Отмечается, что активность использования доллара и евро между странами снижается.
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Екатерина Коршунова