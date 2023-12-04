Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран

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Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Российский лидер подчеркнул, что некоторые суда уже разгружаются.
Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.
Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.
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Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.
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Екатерина Коршунова