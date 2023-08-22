Путин: Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года.
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Екатерина Коршунова