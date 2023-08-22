Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, России удалось войти в пятерку стран, чья экономика является крупнейшей в мире. Владимир Путин подчеркнул, во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.
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