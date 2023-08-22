Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию

В России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Об этом говорится в данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать с граждан два с половиной триллиона рублей.