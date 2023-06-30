Путин: Российские компании могут осваивать мировые рынки

Фото: сайт Кремля
По словам президента, начинать нужно со стран СНГ, БРИКС и ШОС
Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что компании из РФ обладают необходимым потенциалом для мировых рынков, начиная с государств СНГ, ШОС и БРИКС. Об этом пишет «АиФ».
Глава государства отметил, что на фоне санкций ситуация в мире не стала катастрофической, так как у российских компаний появились новые направления для развития. Для этого им потребуется помощь, добавил Путин.
Президент подчеркнул, что в России должны появиться новые торговые марки, которые станут гордостью страны.
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Глава государства отметил, что на фоне санкций ситуация в мире не стала катастрофической, так как у российских компаний появились новые направления для развития. Для этого им потребуется помощь, добавил Путин.
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Диана Аванесян