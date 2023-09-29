Путин: Руководители «золотого миллиарда» эксплуатируют всю мировую экономику

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда».
Такое заявление глава РФ сделал, выступая на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».
Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.
Ранее Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo
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«Они — вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда» — они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», - прокомментировал ситуацию российский президент.
Ранее Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo
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Евгения Парфентьева