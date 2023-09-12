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Путин считает доходы россиян довольно скромными

12 сентября 2023, 09:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными. Эту тему он поднял в ходе Восточного экономического форума, комментируя предложение сделать обязательным страхование жилья в России.

«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал президент.

Глава государства напомнил, что на данный момент после чрезвычайных ситуаций жильё восстанавливается за счет бюджета разных уровней. Таким образом, по его словам, россияне должны страховать свое жилье самостоятельно. Однако, президент подчеркнул, что это нужно делать постепенно, чтобы многим людям не пришлось платить уже «с завтрашнего дня». Для смягчения данного перехода, государство еще какое-то время продолжит брать эти расходы на себя.

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Путин: правительство пока не видит необходимости поднимать налоги
12 сентября 2023, 10:05

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Ранее глава российского государства заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира. Российский лидер отметил, что здесь будут обсуждаться темы перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Путин предложил проработать возможность отсрочки регионам ДФО по кредитам
11 сентября 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает возможным дать отсрочку регионам Дальневосточного федерального округа по кредитам. Об этом Путин сообщил на совещании по развитию дальневосточных городов.
По мнению главы российского государства, работа идет в верном направлении. Путин подчеркнул, что если не будут создаваться нормальные условия для жизни, то посчитать количество людей, которые приедут в регион, будет сложно. 

Напомним, ранее Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений оставалась в Дальневосточном федеральном округе. Глава российского государства также отметил необходимость развития новой модели экономики. По словам Путина, необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь оставалась в регионе.

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#путин
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Путин запустил комплекс по переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье
11 сентября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил модернизированный комплекс по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в проект инвестированы восемнадцать миллиардов рублей. Создано полторы тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

В состав предприятия входят горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс и обогатительная фабрика. С помощью модернизированного комплекса появится возможность выпускать миллион тонн в год железорудного концентрата и 300 тысяч тонн в год ильменитового концентрата.

Напомним, ранее Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», где состоится церемония присвоения имен двум арктическим танкерам. 

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В ЦБ прокомментировали идею введения лимита на вывод средств в рублях
11 сентября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Центральный банк России обсуждает возможность введения лимита на рублевые переводы за рубеж. Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форуме заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода является «элементом дискуссии» о трансформации валютного регулирования, заявили в ЦБ. 

Костин выдвинул предложение, согласно которому России необходимо ввести порог на рублевые переводы физическим лицам за рубеж такой же, как и на валютные переводы  — в 100 млн. рублей в месяц. Глава банка предполагает, что так  удастся стабилизировать рубль и исключить возможные «лазейки» для спекулянтов.

Алексей Гузнов добавил, что часть мер по валютному контролю требуют дополнительного регулирования. 

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Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ
11 сентября 2023, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава российского государства также проведет совещание по развитию региона. Сообщается, что 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 11 сентября российскому лидеру будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с участием резидентов ТОРов, которые готовы к запуску производств.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Орешкин назвал причины падения рубля в этом году
Орешкин: Пик ослабления рубля связан с падением цен на нефть и ростом импорта
11 сентября 2023, 11:14

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке озвучил причины ослабления рубля в первой половине 2023 года.
Причинами чиновник назвал снижение цен на нефть и восстановление импорта за счет перенаправления с западного рынка на южно-восточный. 

«Сейчас факторы уже складываются в другую сторону, и с высокой вероятностью пик динамики курса уже позади», — утвердил Орешкин.
Также чиновник заявил, что импорт товаров и услуг идет на спад в этом году, экспорт растет за счет стабилизации цен на нефть, валюта больше поступает в страну, чем убывает.

 «Сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти», — заключил Максим Орешкин.

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#вэф
#снижение
#импорт
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В Московской области заработал 68-й индустриальный парк
11 сентября 2023, 10:17

Фото: Мининвест МО

В Ленинском городском округе заработал индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4». Площадь объекта превышает 128 тыс кв м. Туда уже въехал первый резидент, сообщили в пресс-службе Миинвеста Подмосковья.
При полном заполнении в индустриальном парке создадут более 1 тыс новых рабочих мест.  

Новый индустриальный парк стал 68-м по счёту в Подмосковье. Он представляет собой многофункциональный трехэтажный комплекс. Особенность – в доступе крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки и разгрузки. На третий этаж полноценный доступ будет иметь среднетоннажный транспорт, что позволит предоставлять помещения в аренду разным резидентам.  

Как отметили в министерстве, индустриальные парки – это удобные локации для размещения предприятий, а их инфраструктура позволяет быстро и оперативно запустить производство. За время работы резиденты индустриальных парков, которых насчитывается около 1,3 тыс, привлекли накопленным итогом свыше 490 млрд рублей инвестиций. На предприятиях индустриальных парков региона создано более 66 тыс рабочих мест.  

Общая площадь индустриальных парков региона – около 3,2 тыс га. Они заполнены более чем на 84%.

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#индустриальный парк
#ленинский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Глава ВТБ Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК
11 сентября 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Объединенная судостроительная корпорация, управление над которой взял ВТБ, имеет огромную финансовую дыру, также полностью отсутствует достоверная отчетность. Об этом рассказал глава банка Андрей Костин, избранный председателем совета директоров ОСК.
Он уточнил, что в зоне гражданского судостроения обнаружено глубокое технологическое отставание. При этом практически все контракты ОСК с заказчиками являются убыточными. Из-за отсутствия единой достоверной финансовой отчетности каждое предприятие и судно приходится отдельно рассматривать.

«Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали», — цитирует РБК Костина.

По его мнению, старые дыры стоит закрывать не за счет банка. Факт необходимости данной поддержки уже признали в Минфине РФ, пояснил Костин.

25 августа стало известно, что новым председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) стал глава ВТБ Андрей Костин. Он занимает пост главы ВТБ с 2002 года. После его вступления в новую должность, банк ВТБ получит 100% акций ОСК сроком на пять лет. Уточняется, что эти акции принадлежат Росимуществу.

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#банк
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#предприятие
#пост
#акции
#счёт
#рф
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«Росатом» может построить новую АЭС на Дальнем Востоке
11 сентября 2023, 06:31

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Заместитель генерального директора «Росатома» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявил, что атомная госкорпорация не исключает возможности строительства Дальнем Востоке России АЭС большой мощности. Об этом пишет РИА Новости.
«Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — цитирует агентство слова Комарова в ходе выступления на сессии «Энергетика для роста» ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русском на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10-13 сентября.

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