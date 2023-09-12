Путин считает доходы россиян довольно скромными

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными. Эту тему он поднял в ходе Восточного экономического форума, комментируя предложение сделать обязательным страхование жилья в России.
«Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал президент.
Глава государства напомнил, что на данный момент после чрезвычайных ситуаций жильё восстанавливается за счет бюджета разных уровней. Таким образом, по его словам, россияне должны страховать свое жилье самостоятельно. Однако, президент подчеркнул, что это нужно делать постепенно, чтобы многим людям не пришлось платить уже «с завтрашнего дня». Для смягчения данного перехода, государство еще какое-то время продолжит брать эти расходы на себя.
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