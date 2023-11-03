Путин спрогнозировал рост российского ВВП

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Президент России Владимир Путин заявил, что рост российского ВВП в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.
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