Путин спрогнозировал рост российского ВВП

«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи. Для того, чтобы мы выросли как Советский Союз в 30-е годы, нам тоже нужна идеология будущего и усиленные инвестиции в эту картину, а у нас пока с этим проблемы», — отметил экономист.